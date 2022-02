Tror overset 'aktie-juvel' kan stige 50 pct. på 2-3 år – 'den er for billig'

Der gemmer sig et kurspotentiale på mindst 50 pct. i en overset, men velkendt japansk aktie.

Det vurderer porteføljeforvalter Jonas Edholm fra den norske kapitalforvalter Skagen Fondene om Panasonic, der er en af verdens allerstørste elektronikproducenter. Selskabet er kendt for at producere telefoner, tv og kameraer, men har børsmæssigt være glemt af markedet, lyder det.

Jonas Edholm sidder i spidsen for Skagen Focus, der især leder efter aktiejuveler blandt micro-, small- og midcap-aktierne. Det har man dog fundet i et selskab med 240.000 ansatte i den japanske teknologisektor.

»Vi tror, at Panasonic-aktien kan stige 50 pct. i løbet af de næste to-tre år,« udtaler han.

Det japanske konglomerat har de sidste fem år ellers levet en mere eller mindre anonym tilværelse på børsen. De sidste 10 år er aktiekursen stort set kørt vandret, og aktien har ikke været med til den børsfest, der har buldret løs på de globale aktiemarkeder. Aktien er i den periode derimod faldet næsten 15 pct.

Men det afskrækker ikke den kontrære value-investor, der mener, at 'aktien er blevet alt for billig'.

»Set ud fra aktiekursen, så har investorerne fuldstændig overset, at Panasonic er den største leverandør af elbilbatterier til Tesla. Det er med til at gøre aktien alt for billig,« udtaler han.

Panasonic vil ifølge japanske Nikkei Asia producere en ny type batterier for Teslas 'Model S', der ventes at øge rækkevidden for, hvor langt de amerikanske elbiler kan køre. Rækkevidden ventes at stige fra 650 km til 750 km, lyder det.

Markedet har ikke opdaget, hvad der sker under overfladen hos Panasonic

Det er en af de ting, som porteføljeforvalteren har fokuseret på sammen med sit team. De har specialiseret sig i value-aktier, dvs. selskaber, der af forskellige årsager rummer et stort, men ‘uforløst’ kurspotentiale, der for dem at se er på vej til at komme op til overfladen.

Skagen Focus fokuserer på virksomheder, der befinder sig i en særlig situation, der bliver ignorerede af markedet, eller som ikke bliver dækket af analytikerne hos de store finanshuse, og derfor udgør en investeringsmulighed.

Den norske fond ser også et stort kurspotentiale i Panasonic, fordi den kendte elektronikgigant er i gang med at forvandle sig, forklarer porteføljeforvalteren.

»Panasonic er som konglomerat blevet overset og ignoreret og har kursmæssigt ikke været den store succes,« udtaler Jonas Edholm, der fortsætter:

»Men markedet har ikke opdaget eller forstået, hvad der foregår under overfladen. De vil formodentlig forsøge udskille dele af selskabet, hvilket kan frigive værdi til aktionærerne.«

Selskabet er i gang med en ændring, hvor man vil fokusere på færre forretningsområder. Fra at have 40-50 forskellige forretningsområder, vil Panasonic indsnævre det til at have 15-20 forretningsområder, fortæller Jonas Edholm.

Hos Skagen Focus ser man samtidig et stort potentiale for en cyklisk normalisering af indtjeningen i flere af de forskellige forretningsområder, blandt andet inden for 'Automotive' og 'Connected Solutions'.

Selskabet er på vej til at gennemføre den første omstrukturering i 60 år, med den relativt nye ledelse af selskabet, som omfatter en transformation til en holdingselskabs-struktur med et mere indsnævret fokus på langt færre forretningsområder. Det skaber muligheder for at udskille eller børsnotere forskellige dele af virksomhedens struktur, for eksempel batteridelen, fortæller Jonas Edholm.

Panasonic har for ham at se samtidig har en meget stærk balance med en nettolikviditet.

»Aktien er vurderet meget lavt i forhold til dens justerede egenkapital og omkring 5 gange kernepengestrømmen i virksomheden,« lyder det fra Jonas Edholm.

Panasonic er en af Skagen Focus' allerstørste positioner. Fonden er pr. 31. 1 2022 tungest vægtet i råvarer-sektoren, der udgør 31 pct. af porteføljen. Bank og Finans-sektoren udgør 29,46 pct. af porteføljen, mens Kapitalgoder, service og transport udgør 19,62 pct. af porteføljen.